В Пермском крае за май зафиксированы четыре случая тепловых ударов у жителей Статистику представили в Пермской станции скорой помощи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермской станции скорой медицинской помощи подвели итоги работы за май. В этом месяце медики зафиксировали четыре случая тепловых ударов у жителей Прикамья.

Всего за май было 34 912 вызовов. Из них в экстренной форме (угроза жизни) — 3615. В среднем время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 14,26 минуты, а среднее время ожидания на ДТП — 12,36 минуты, отметили в ведомстве.

На место автоаварий скорая выезжала 300 раз. В пяти случаях в ДТП зафиксирована гибель людей.

С алкогольной интоксикацией зарегистрировано 1449 случаев.

Отметим, Пермская станция скорой медпомощи обслуживает Пермский, Краснокамский, Ильинский и Добрянский городские округа, а также Пермский муниципальный округ. В статистике ведомства отражены данные, общие для этих территорий.

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