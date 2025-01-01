В Перми на объекте ПЗСП работник получил тяжёлые травмы Мужчина споткнулся и ударился головой о бетонную плиту Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае плотник-бетонщик 1997 г.р., который работал у индивидуального предпринимателя на территории АО «ПЗСП» получил серьёзные травмы, упав и ударившись головой о бетонную плиту. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Пермском крае. Инцидент произошёл ещё 30 мая.

Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма, а также ушиб головного мозга, множественные переломы черепа и пневмоцефалия. Всё это является повреждениями здоровья тяжелой степени.

По данным заместителя руководителя госинспекции по охране труда Павла Бахтагареева, сейчас сформирована комиссия по расследованию несчастного случая. Ведомство опрашивает очевидцев и работодателя, делает правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью пострадавшего работника.

В отношении работодателя начата внеплановая проверка. Если будут установлены нарушения требований трудового законодательства, то материалы расследования передадут в органы следствия.

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