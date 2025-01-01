Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция за май Поделиться Твитнуть

фото: Т Плюс

Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве и Чайковском получили квитанции за потребление тепла и горячей воды в мае.

Платёжные документы доставляются клиентам в почтовые ящики. Кроме того, на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» доступна подписка на получение онлайн-квитанций в электронной почте. Такой формат получения платёжных документов обладает рядом преимуществ: он доступен удалённо и не затеряется в потоке бумаг и рекламы.

При возникновении вопросов о начислениях, клиенты могут обратиться в свой расчётно-кассовый центр (РКЦ). Контактные данные РКЦ указаны на квитанциях.

«Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов провести оплату квитанции за май в ближайшее время, чтобы не омрачать долгами наступающий сезон отпусков и дачного отдыха. Плата за горячую воду — основной источник финансирования работ по подготовке к следующей зиме», — пояснила директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Козлова.





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