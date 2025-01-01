Названы самые популярные смотровые площадки в Пермском крае Всего в регионе насчитывается 12 популярных смотровых точек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Яндекс Карт» провели анализ и определили наиболее привлекательные для пользователей смотровые площадки Пермского края. В список вошли места с панорамными видами, расположенные за пределами Перми, получившие оценку 5,0 и имеющие не менее 50 отзывов в сервисе.

Согласно информации, предоставленной сервисом, в Пермском крае насчитывается 12 популярных смотровых точек. Лидером по количеству оценок стала площадка на горе Крестовой, откуда открываются захватывающие виды на Уральские горы, долину реки Косьвы и город Губаха. На втором месте — смотровая точка в Гремячинске, обустроенная на отвале закрытой шахты. Третью позицию заняли «Усьвинские столбы», откуда можно насладиться пейзажами реки Усьвы и её окрестностей.

В первую пятерку лучших смотровых площадок, по мнению жителей Пермского края, также вошли «Стрелка», откуда можно наблюдать слияние Камы и Чусовой, и площадка на скале «Камень Ермака», предлагающая вид на реку Сылву и холмистую местность.

Пермский край входит в число 15 регионов-лидеров по количеству смотровых площадок среди субъектов с городами-миллионниками. Возглавляет рейтинг Краснодарский край с 154 площадками, за ним следуют Москва и Московская область со 100 популярными местами, а замыкает тройку Санкт-Петербург и Ленинградская область, где насчитывается 77 подобных объектов.

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