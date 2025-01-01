В Перми заработал обновлённый хирургический корпус фтизиопульмонологического центра Его мощность составляет 70 койко-мест Поделиться Твитнуть

В Перми 3 июня возобновил работу модернизированный хирургический блок Клинического фтизиопульмонологического центра по адресу ш. Космонавтов, 160. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Мощность центра составляет 70 койко-мест. Помимо этого, в корпусе функционирует отделение анестезиологии и реанимации на 9 коек, а также кабинеты эндоскопической и лучевой диагностики.

По словам главного врача КФМЦ, Евгения Сармометова, проведённая модернизация принесла с собой безопасность, расширенный функционал и комфорт. Новая система вентиляции значительно снижает риск заражения как для пациентов, так и для персонала. Благодаря размещению диагностического оборудования, включая КТ, рентген, УЗИ и ЭКГ, корпус стал многофункциональным.

Обновление хирургического корпуса и установка современного оборудования позволили проводить в Пермском крае высокотехнологичные операции, в частности, расширенные и реконструктивные пластические операции на органах грудной клетки. Полностью соблюдается строгий эпидемиологический режим.

В настоящее время на территории КФМЦ ведётся строительство поликлиники, рассчитанной на 300 посещений в смену для взрослых и детей. Для взрослых пациентов предусмотрен дневной стационар. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

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