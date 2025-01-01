На улице Подгорной в Перми выявили 9 нарушений земельного законодательства Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В рамках реализации муниципального земельного контроля на территории Перми специалисты департамента земельных отношений провели проверочные мероприятия на ул. Подгорной (участок между улицами Плеханова и Крисанова).

По информации департамента, в ходе 15 контрольных мероприятий были зафиксированы случаи несоблюдения земельного законодательства. Среди выявленных нарушений: несанкционированное расширение границ земельных участков, использование земельных территорий без надлежащего оформления прав, а также эксплуатация земель, не соответствующая их целевому назначению.

Собственникам земельных участков были направлены официальные предупреждения с указанием устранить выявленные нарушения и привести земельные участки в соответствие с законодательными нормами, подчеркнули представители департамента земельных отношений.

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