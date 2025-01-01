Глава СК поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство участника СВО из Перми На мужчину напали во время дорожного конфликта Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В Информационном центре СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Пермского края возбудить уголовное дело по факту нападения на участника СВО в столице региона. Ранее в одном из телеграм-каналов сообщалось о конфликте с участием инвалида без руки — участника СВО и двух приезжих. Утверждалось, что ветерана боевых действий привлекают к уголовной ответственности.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с обращением участника СВО. Он представился Вячеславом и рассказал, что конфликт случился 21 апреля около 20:00 на ш. Космонавтов рядом с ул. Плеханова, когда его автомобиль заблокировали двое мигрантов на «Деу Нексия», после чего вышли из машины, начали оскорблять и попытались избить.

Пострадавший достал перочинный нож и во время потасовки задел по касательной руку одного из нападавших.

После этого в отношении него завели уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сейчас следователи проводят проверку по этому факту, однако материалы были переданы в территориальное подразделение МВД, которое в настоящее время расследует уголовное дело по ст. 111 УК РФ в отношении участника СВО.

И.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Сафронову поручили возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство участника СВО. В центральном аппарате ведомства ждут доклад о результатах расследования.

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