В филиале «Азот» стартовала летняя оздоровительная кампания Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» началась традиционная летняя оздоровительная кампания. В этом году в загородных центрах отдохнет 321 ребёнок сотрудников «Азота» в возрасте 7-14 лет. На эти цели предприятием выделено более 16 млн руб.

В этом году дети сотрудников филиала «Азот» будут отдыхать в двух оздоровительных центрах: «Дружба» и «Сказка». Эти учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала. В «Сказку» поедут 285 детей сотрудников «Азота», в «Дружбу» — 36. В приоритете на получение путёвок семьи, где оба родителя — сотрудники предприятия, семьи с тремя детьми до 18 лет и те, где есть приёмные дети, семьи, не приобретавшие путёвки на детское оздоровление в течение последних двух лет.

Продолжительность каждой смены традиционно 21 день. Цена путёвки для родителей составляет 10% от общей стоимости.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Забота о сотрудниках — это не только комфортные условия труда, но и поддержка их семей. Летний отдых детей — важная часть этой заботы. В филиале «Азот» стремятся, чтобы у ребят был полноценный отдых, интересная программа, безопасная и дружелюбная среда. Компания ежегодно уделяет большое внимание оздоровлению подрастающего поколения, понимая, что это вклад в их будущую успешную учёбу и общее развитие. В выбранных нами центрах дети активно проводят время, развивают коммуникативные навыки и получают всё необходимое для оздоровления.





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