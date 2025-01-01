В Перми задержали поджигателей иномарки стоимостью более 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершении поджога автомобиля иностранного производства.

Ранее в отделение полиции № 6 (Ленинский район Перми) поступило сообщение о возгорании автомобиля «Джили Окаванго», находившегося на ул. Монастырской. В результате инцидента собственнику был нанесён ущерб в размере 3,3 млн руб.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности молодые люди 18, 22 и 34 лет. В ходе допроса задержанные признались в содеянном. На допросах они пояснили, что причиной поджога послужил конфликт на работе между подозреваемыми и 52-летним владельцем автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ведётся расследование.

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