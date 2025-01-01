Алёна Бронникова Содовый завод в Прикамье расторгнет трудовой договор с генеральным директором Исполнительным органом будет назначена управляющая организация Поделиться Твитнуть

Березниковский содовый завод

Константин Долгановский

Совет директоров АО «Березниковского содового завода» (БСЗ) в Прикамье в конце мая принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Эдуарда Давыдова. Как сообщается на сайте раскрытия информации, «за» проголосовали четыре человека.

Трудовой договор с Эдуардом Давыдовым будет расторгнут с 23 июня. Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия будут переданы управляющей организации.

«Предложить общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «БСЗ» управляющей организации с 24 июня 2025 года и утвердить существенные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «БСЗ» управляющей организацией. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени АО «БСЗ» договор с управляющей организацией», — сообщается в отчёте.

Договор будет подписан на пять лет. Сумма составит 3,2 млн руб. в месяц, без учёта НДС. Стоимость услуг может быть изменена по соглашению сторон.

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