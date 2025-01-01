За падение в автобусе пермячка отсудила 900 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми суд принял решение взыскать с компании-перевозчика, обслуживающей автобусные маршруты, в пользу пострадавшей в салоне транспортного средства компенсацию в размере 600 тыс. руб. за моральный ущерб. Кроме того, в соответствии с законом о защите прав потребителей, был назначен штраф в размере 300 тыс. руб., об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что ещё 3 января 2024 года днём на ул. Макаренко, 54 в Перми имел место инцидент в пассажирском транспорте. Из-за маневра, предпринятым водителем, пермячка упала и получила телесные повреждения, которые были классифицированы как серьёзный ущерб здоровью.

Прокуратура отреагировала на жалобу гражданки, организовала проверку, а затем обратилась в суд.

В надзорном органе добавили, что прокуратура возьмёт на контроль исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

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