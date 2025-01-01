В Прикамье сотрудники ФСБ задержали поджигателя вышек сотовой связи На злоумышленника из Соликамска завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Пермскому краю, следственный отдел ведомства возбудил в отношении жителя Соликамска уголовное дело по ст. 205 УК РФ — «Террористический акт».

В ФСБ заявили, что он «совершил действия террористического характера с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти».

По данным ведомства, злоумышленник, «действуя по указанию иностранного гражданина, возможно, причастного к украинским спецслужбам», осуществил поджог станций сотовой связи.

Сейчас ФСБ в рамках расследования уголовного дела проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

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