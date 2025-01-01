Потерявшей пальцы на руке работнице фабрики в Прикамье выплатят миллион Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае суд принял решение взыскать с компании компенсацию в размере 1 млн руб. из-за производственной травмы. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

В июне 2024 года на фабрике по изготовлению бумажной и картонной продукции произошёл инцидент: работнице станка зажало руку между вращающимися валиками пресса. Тяжёлая травма привела к ампутации четырёх пальцев на правой руке пострадавшей. В результате медико-социальной экспертизы установлено, что женщина потеряла 60% своей профессиональной трудоспособности.

Изначально организация отклонила претензию женщины о возмещении ущерба здоровью. Тогда пострадавшая обратилась в суд, считая, что предприятие обязано компенсировать ей моральный ущерб.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что инцидент произошёл из-за неосторожности работницы, а также из-за недочётов в организации системы охраны труда на предприятии. Работодатель не смог в полной мере обеспечить безопасные условия труда: в частности, на оборудовании не было защитных ограждений, предотвращающих попадание рук в зону действия пресса. Компания не предоставила убедительных доказательств нарушения сотрудницей инструкций по охране труда.

Оценив все обстоятельства дела и представленные доказательства, учитывая тяжесть травмы, длительность лечения и последствия для здоровья, Кировский районный суд Перми постановил взыскать с компании компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере 1 млн руб.

Данное решение пока не вступило в силу.

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