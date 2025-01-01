За нелегальную организацию азартных игр в Перми осудили 12 человек Их незаконный доход превысил 26 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми осудили преступную группу из 12 человек, занимавшихся нелегальной организацией азартных игр. Сроки и штрафы получили трое мужчин по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр организованной группой, приведшее к получению дохода в особо крупном размере) и девять женщин по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр по предварительному сговору группой лиц). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствие установило, что с августа 2021 года по август 2022-го злоумышленники незаконно организовывали азартные игры в арендованных помещениях в различных районах Перми, маскируя свою деятельность под благотворительность и используя интернет. Их незаконный доход превысил 26 млн руб. (квалифицируется как особо крупный размер).

В ходе расследования были проведены многочисленные обыски в игровых клубах, домах подозреваемых и гараже, где хранилось игровое оборудование. Изъяты компьютеры, видеорегистраторы, банковские карты, деньги и документация. Проведены сложные экспертизы и допрошены более ста свидетелей. Объём материалов дела составил свыше 60 томов.

Организатор группы приговорён к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу. Двое участников получили условные сроки и штрафы. Остальным девяти осуждённым назначены штрафы.

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