Пермская компания выплатила жителю Волгодонска компенсацию за травму на производстве Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

Пермская рекрутинговая компания компенсировала моральный ущерб жителю Волгодонска, получившему производственную травму, об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Слесарь-ремонтник, работая по найму, осуществлял наладку оборудования на предприятии, специализирующемся на производстве трубопроводов. В ходе ремонта произошёл несчастный случай: мужчина потерял устойчивость и упал на бетонное покрытие. Для восстановления после полученных повреждений ему потребовались две хирургические операции и длительное лечение в стационаре.

После инцидента был составлен акт, который, по мнению пострадавшего, не полностью отражал реальную картину произошедшего. В частности, в нём отсутствовала информация о том, что работнику не предоставили страховочный пояс для высотных работ и не провели необходимый инструктаж по технике безопасности.

Несмотря на неоднократные обращения в обе компании с требованием внести корректировки в заключение о происшествии и выплатить компенсацию, его обращения остались без внимания. Тогда мужчина обратился в суд.

В ходе рассмотрения иска о возмещении морального вреда было установлено, что травмы получены истцом при исполнении трудовых обязанностей по поручению работодателя и в результате ряда нарушений с его стороны. Рекрутинговая фирма не ознакомила работника с необходимой документацией по безопасным методам работы. Суд обязал компанию выплатить пострадавшему 500 тыс. руб.

Руководство организации выполнило решение суда в установленный срок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.