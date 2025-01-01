В Перми скопилась большая пробка на Южном и Западном обходах
На дороге три аварии
Утром 3 июня в столице Прикамья образовалась пробка в 4 км из-за легкового автомобиля, столкнувшегося с фурой.
Судя по данным «Яндекс.Пробки», на Южном и Западном обходах Перми произошло три ДТП. Из-за этого на дороге образовались пробки в 7 баллов. Движение затруднено по ул. Леонова на подъезде к ул. Промышленной и на ул. Верхне-Муллинской.
Также образовались пробки на Южном и Западном обходах в сторону Красавинского моста.
На фотографиях и видео, которые публикуют очевидцы в соцсетях, видны колонны автомобилей, которые стоят в огромном заторе.
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