Минобр отреагировал на новость, что школьницу в Перми заставили поднять юбку на ЕГЭ Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В министерстве образования Пермского края сообщили ТАСС, что внутренняя проверка не выявила подтверждений инцидента, о котором ранее сообщили СМИ. В информации говорилось, что ученицу якобы заставили снять обувь и приподнять юбку в пункте проведения ЕГЭ.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о полученном сообщении от школьницы из Прикамья, утверждавшей, что при входе на экзамен её принудили к подобным действиям.

В сообщении министерства говорится, что в ходе проверки были изучены записи с камер видеонаблюдения, а также получены объяснения от членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и сотрудников пункта проведения экзамена. Утверждается, что никто не заставлял девушку поднимать юбку. При досмотре на входе сработал ручной металлоискатель, и член ГЭК предложила девушке показать запрещённые предметы, отметив неестественную походку. Девушка в ответ начала грубить и, желая доказать отсутствие запрещённых предметов, сама подняла юбку, показав ногу до колена.

В пресс-службе добавили, что свидетелями произошедшего были сопровождающие, включая классного руководителя. После инцидента девушку проводили в спортзал, где она спокойно сняла кроссовки и достала шпаргалки, что также зафиксировано камерами. Сопровождающий от школы изъял шпаргалки, после чего девушку допустили к сдаче ЕГЭ.

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