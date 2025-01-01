Поджигателей в Пермском крае нашли из космоса
Система космического мониторинга зафиксировала термические аномалии под Соликамском
В Пермском крае нарушители, занимавшиеся сжиганием отходов, были обнаружены благодаря использованию космических технологий, заявили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.
Система космического мониторинга зафиксировала термические аномалии в двух местах Соликамского округа. Установлено, что местные жители осуществляли сжигание мусора в период действия особого противопожарного режима.
Представители МЧС оперативно выявили виновных и привлекли их к административной ответственности, наложив штрафы в 10 тыс. руб на каждого.
Следует отметить, что в условиях особого противопожарного режима строго запрещено выжигание сухой растительности и мусора, а также проведение работ, представляющих повышенную пожарную опасность, вблизи населённых пунктов.
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