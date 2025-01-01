Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Зов Пармы» пройдёт 25-27 июля Этно-ландшафтный фестиваль завершится огненным шоу Поделиться Твитнуть

Зов Пармы

Алексей Баталин

Информационные ресурсы Пермского дома народного творчества «Губерния» начали информировать о программе этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» (0+), который пройдёт с 25 по 27 июля в с. Серёгово Чердынского муниципального округа.

Церемония открытия фестиваля состоится 25 июля в 21:00.

26 и 27 июля состоится основная программа. Хедлайнером музыкальной программы 26 июля станет «Сколот» — фолк-рок группа из Тамбова, играющая авторскую музыку с использованием инструментов и стилистики славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклора в современном звучании. Репертуар коллектива разнообразен: от серьёзной героическо-ратной тематики до весёлых праздничных напевов, а также европейских инструментальных композиций XIII-XVI веков. Коллектив выступит в Прикамье впервые.

Завершится фестиваль вечером 27 июля огненным шоу с участием нескольких огненных театров. Каждый год на фестивальной поляне сгорает скульптура, каждый год разная. В 2024 году это был дракон.

Во время фестиваля будут работать торговые ряды с участием мастеров народных промыслов и ремёсел.

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