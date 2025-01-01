У Министерства безопасности Пермского края расширились полномочия Минтербез будет заниматься отслеживанием беспилотников, планировать тушение природных пожаров и участвовать в миграционной политике Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Пермского края утвердило ряд изменений в «Положение о Министерстве территориальной безопасности Пермского края». Документ опубликован на сайте ведомства 27 мая.

В полномочия министерства впервые включён пункт, касающийся получения и передачи сведений об угрозе нападения с использованием беспилотных воздушных судов, а также координации информирования о таких угрозах. Министерство также должно обеспечивать разработку и утверждение планов по ликвидации природных пожаров. Ещё одно новшество «Положения» — необходимость выдачи минтербезом регламентов по гражданской обороне при проектировании объектов капитального строительства и проверка соблюдения этих регламентов.

Кроме того, министерству приданы некоторые новые полномочия в сфере миграционной политики.

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