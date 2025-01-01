Фонд грантов губернатора Пермского края подвёл итоги конкурса для социально ориентированных НКО Финансирование на общую сумму 84,7 млн рублей получил 81 проект Поделиться Твитнуть

Фонд грантов губернатора Пермского края подвел итоги краевого конкурса социальных проектов 2025 года и распределил гранты социально ориентированным некоммерческим организациям.

На конкурс было подано 264 заявки, 46 заявок — от организаций, участвующих в конкурсе впервые. Лидерами по количеству заявок стали Пермь, Березники и Пермский муниципальный округ.

Наибольший интерес вызвали конкурсные направления «Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания» и «Охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта».

В результате работы экспертной комиссии 81 проект был признан победителем. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Гранты получили НКО, реализующие проекты, направленные на поддержку отдельных категорий граждан, а также проекты в области науки, образования и просвещения.

Больше всего проектов-победителей связано с патриотическим воспитанием. Так, грант получил Комитет по поддержке ветеранов СВО Прикамья — на организацию спортивного фестиваля «СВОи Герои».

Отдельное внимание уделено семьям с детьми. Так, в Березниках будет открыт центр совместного досуга, где мамы, папы, бабушки, дедушки и дети смогут провести время вместе. В центре пройдут занятия по семейной йоге и арт-терапии, театральные мастерские и уроки рисования.

В год 100-летия Коми-Пермяцкого округа многие инициативы — победители конкурса посвящены сохранению культурного наследия коми-пермяков. Один из проектов-победителей — «Легенды о Пере-Богатыре». В его рамках художники и краеведы вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья создадут настольную игру по мотивам легенд и мифов коми-пермяков.

Среди победителей — арт-резиденция, посвящённая наследию Евгения Панфилова, сенсорная гостиная «Релакс» для пожилых жителей Пермского края, школьный конкурс беспилотников и много других оригинальных проектов. Победителями конкурса стали проекты из 16 территорий Пермского края: Перми, Пермского округа, Березников, Коми-Пермяцкого, Краснокамского, Соликамского, Верещагинского, Александровского, Чусовского, Чердынского, Губахинского, Добрянского, Бардымского, Частинского, Большесосновского и Чайковского округов.

Эксперты отметили высокое качество инициатив, направленных на разные целевые группы, и подчеркнули инновационный подход конкурсантов, который позволяет находить оригинальные решения для актуальных социальных проблем.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что работа регионального НКО очень важна. «Без участия общественных активистов справиться со всеми социальными проблемами в регионе было бы невозможно. Поэтому мы продолжим помогать некоммерческому сектору», — подчеркнул губернатор.

Общий грантовый фонд конкурса составляет 84,7 млн руб., из которых 40,1 млн руб. выделено из регионального бюджета, а 44,6 млн руб. — из федерального, в рамках софинансирования Фонда президентских грантов.





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