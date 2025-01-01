Пермский университет сохранил позиции в World University Ranking ПГНИУ находится на 45-м месте среди российских вузов Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба ПГНИУ, в 2025 году в мировом рейтинге лучших Пермский университет расположился на 857 строчке, а среди российских университетов занимает 45-ю позицию. Это лучший показатель среди пермских вузов. За год Пермский университет улучшил свои позиции по показателям образовательной деятельности.

Эксперты рейтинга оценивают вузы из 82 стран по 20 показателям и четырём направлениям деятельности: образование, исследования, международное сотрудничество, финансовая устойчивость. Данные для рейтинга предоставляются компанией Thomson Reuters.

Лучшим российским вузом, по версии World University Ranking, стал Московский университет им. Ломоносова. Он находится в общемировом рейтинге на 245 месте. Первые три строчки мирового рейтинга занимают американские университеты — Гарвардский, Массачусетский технологический и Стэнфордский. Знаменитые британские вузы — Кембридж и Оксфорд — находятся на четвёртом и пятом месте соответственно. Лучшим вузом за пределами США и Британии признан университет Токио. Он расположился на 13-м месте.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.