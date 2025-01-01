В Прикамье медиков осудили за растрату бюджетных денег
Главврач фиктивно трудоустроила знакомую в больницу
В Частинском округе суд вынес приговор двум медицинским работникам. Их признали виновными в растрате, служебном подлоге, а также в пособничестве в растрате и в пособничестве в служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Как установил суд, бывший главврач больницы трудоустроила в медучреждение врача хирурга-ортопеда, которая фактически не исполняла должностные обязанности по оказанию медпомощи, но получала зарплату в течение двух лет. При этом часть денег из кассы забирала руководитель учреждения.
В результате действиями медиков краевому бюджету и медучреждению был причинён ущерб на сумму более 220 тыс. руб.
Суд назначил медработникам наказание в виде штрафов, а также запретил бывшему главврачу больницы в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в учреждениях здравоохранения. По иску прокурора с осуждённых также взыскали сумму причинённого ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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