«Бионорд Шампунь» оперативно очистил набережную Камы после паводка Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Подрядные организации Перми применили жидкое моющее средство «Бионорд Шампунь», разработанное Уральским заводом противогололёдных материалов (УЗПМ), для комплексной очистки нижнего яруса пермской набережной у арт-объекта «Счастье не за горами».

Продукт использовался после майского подъёма уровня Камы, когда затопленными оказались вся прибрежная площадка и первые ступени лестничных спусков, что привело к заиливанию всей площади.

Пресс-служба УЗПМ

Благодаря концентрированной формуле и высокой моющей способности «Бионорд Шампунь» помог справиться с загрязнением на данном участке. Однократная обработка средством позволила полностью очистить покрытие, существенно сократив время восстановления объекта и расход водных ресурсов. Встроенный пеногаситель предотвратил избыточное вспенивание, упростив работу поливомоечной техники на сложном рельефе и в зоне лестничных маршей.

Состав средства не содержит агрессивных кислот и щёлочей, безопасен для асфальтобетона, гранитного бортового камня, декоративной разметки и прибрежных насаждений. Экологическая безопасность подтверждена положительным заключением Государственной экологической экспертизы и полным пакетом разрешительной документации, благодаря чему шампунь рекомендован к применению в туристических зонах и на территориях объектов культурного наследия.

Справа — до применения «Бионорд Шампуня», слева — после

Пресс-служба УЗПМ

«Бионорд Шампунь» эксплуатируется дорожными и коммунальными службами Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Уфы и других крупных городов. В Перми средство применяется более пяти лет, стабильно демонстрируя высокую эффективность при сезонной и внеплановой уборке улично-дорожной сети. УЗПМ обеспечивает регулярные поставки продукта и консультационное сопровождение подрядных организаций на всех этапах работ.





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