Алина Наумова В Перми на озеленение участка у Центрального рынка потратят 10 млн рублей На территории сделают газон и высадят растения Поделиться Твитнуть

Фото: ГКУ "Центр организации закупок" / https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

Власти Перми ищут подрядчика для озеленения территории рядом с Центральным рынком, где планируется посеять газон, а также высадить деревья и кустарники.

Начальная (максимальная) цена контракта — 10,2 млн руб.





Согласно техзаданию, работы должны проводиться в два этапа: первый — посев газона и создание цветников, второй — работы по посадке деревьев и кустарников.





На начальном этапе подрядчик должен посадить газон площадью 4472 кв. м и многолетние цветочные культуры (ирис, зверобой, полынь, осока, пижма и др.) в количестве 5196 шт. Для этого исполнителю нужно очистить территорию от мусора и веток, покосить траву, сделать разметку контуров газона, посадочных мест и раскопать лунки. Срок реализации работ — 10 сентября 2025 года.





Следующий этап — посадка зелёных насаждений. Это 39 деревьев и 679 кустарников. Подрядчику необходимо выкопать ямы и траншеи для саженцев, заменить грунт на плодородный, укрепить саженцы деревьев кольями и шпагатом, установить защитный материал вокруг стволов деревьев и кустарников. Кроме того, необходимо ухаживать за растениями — обильно поливать, подрезать и удобрять деревья и кустарники, а также подстригать газон. Срок выполнения работ — с 11 сентября по 30 октября этого года.





Заявки принимаются до 9 июня. Срок окончания исполнения контракта — 12 декабря 2025 года.

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