В Пермском крае в попавшей в ДТП автомашине нашли патроны А её водитель, предположительно, был нетрезв Поделиться Твитнуть

фото краевой ГИБДД

В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии, в которой получил травмы один из пассажиров. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

ДТП случилось на 92-м километре трассы Кострома—Шарья—Киров—Пермь. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-213100 «Нива», управляемый 39-летним водителем, двигался со стороны Костромы в направлении п. Ачит. На 98-м километре автодороги водитель не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ГАЗ-330202». После столкновения оба автомобиля съехали с дороги. В результате аварии 30-летний пассажир ВАЗа получил ранения.

фото краевой ГИБДД

Водитель «Нивы» отказался пройти медицинское освидетельствование, при этом у него были заметны признаки алкогольного опьянения. Выяснилось также, что он не является владельцем автомобиля и ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

При осмотре багажного отделения «Нивы» полицейские обнаружили и конфисковали чёрный пакет с 12 патронами для охотничьего ружья. Боеприпасы направлены на экспертизу. Установлено, что водитель «Нивы» не является владельцем оружия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за аналогичное нарушение или за отказ от медицинского освидетельствования.

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