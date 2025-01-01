Пермское УФАС выявило схему недобросовестной конкуренции на рынке стройматериалов И вынесло предписание Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Управление Федеральной антимонопольной службы Пермского края предотвратило нечестную конкуренцию в сфере производства и сбыта стройматериалов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФАС поступила жалоба от компании «РК» на организации «Уралпромтехно» и «Варт-групп». По мнению заявителя, эти компании незаконно использовали скопированный у «РК» рекламный материал, а именно «Альбом типовых проектных решений РОСКОМ», с целью продвижения собственной продукции.

Сообщается, что конкуренты воспроизвели структуру, графическое оформление и технические характеристики альбома, ограничившись заменой названия на «ПБК PLAST».

Проведённая экспертиза подтвердила полное сходство альбомов и высокую вероятность их смешения, вплоть до повторения случайных ошибок, содержащихся в оригинальном документе.

Пермское УФАС установило в действиях компаний «Уралпромтехно» и «Варт-групп» признаки нарушения антимонопольного законодательства и вынесло им предписание о прекращении распространения материалов, идентичных «Альбому типовых проектных решений РОСКОМ».

Компании обязаны предоставить отчёт об исполнении предписания до 4 июня.

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