Уральский завод противогололёдных материалов поддержал «Велопритяжение» уже в четвёртый раз Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Журавлёв

Пресс-служба УЗПМ

Краснокамский УЗПМ — производитель противогололёдных материалов «Бионорд» — снова выступил партнёром крупнейшего велофестиваля Прикамья. «Велопритяжение-2025» прошло в посёлке Юг и объединило свыше 3 тыс. участников, подтвердив статус самого массового велосипедного события региона.

В этом году организаторы не только сохранили популярные форматы гонок на 15 и 30 км, но и добавил новые трассы: для женщин — 45 км, для мужчин — 60 км. Новинкой сезона стал формат велотроеборья с тремя этапами — заплывом по Юговскому пруду, километровым бегом и финальным велокругом длиной 3 км. Дополнительно прошли корпоративная эстафета и красочный костюм-парад.

Корпоративная команда УЗПМ Bionord Energy в составе четырёх сотрудников производственных и офисных подразделений уверенно преодолела дистанцию 15 км и финишировала шестой. Велогонщики УЗПМ отметили, что самым напряжённым отрезком стал лесной участок с крутыми подъёмами и скоростными спусками, где требовались и техника управления, и выносливость.

Пресс-служба УЗПМ

На фестивале работала организованная УЗПМ полевая кухня, на которой более 500 участникам и болельщикам предложили горячие обеды. Для начинающих велосипедистов специалисты предприятия провели различные активности, а бренд-талисман Айсмен традиционно стал главным героем фотосессий.

Также представители завода наградили двухлетнего Кирилла Геращенко из Перми, который показал лучший результат в своей возрастной категории, вручив ему фирменную игрушку — талисман УЗПМ.

Выступая на открытии, генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв подчеркнул: «Миссия УЗПМ — поддерживать безопасность и комфорт на дороге для всех участников транспортного движения. Мы всегда с большой радостью принимаем участие в «Велопритяжении», который объединяет всех любителей велоспорта от мала до велика. За время своего существования фестиваль стал одной из ключевых площадок для встречи единомышленников, которые ценят активный отдых и поддерживают друг друга на пути к новым целям».

За четыре года партнёрства с УЗПМ фестиваль вошёл в число крупнейших спортивных мероприятий Пермского края, ежегодно привлекая тысячи любителей велоспорта и активного отдыха. Поддержка фестиваля входит в социальную программу завода по развитию массового спорта и укреплению здорового образа жизни в регионе.





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