В Перми по количеству проведённых на работе сверх нормы часов лидируют врачи и педагоги Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Согласно исследованию SuperJob, в Перми наиболее часто перерабатывают сотрудники служб доставки, в то время как юристы делают это реже других. Наибольшее же количество сверхурочных часов приходится на врачей и педагогов.

Более половины (58%) занятых на полную ставку респондентов из Перми сообщили о том, что им приходится работать сверх установленного графика. В среднем, переработки увеличивают их рабочее время на четверть от стандартной продолжительности.

Мужчины чаще, чем женщины, задерживаются на работе после окончания рабочего дня (64% против 52% соответственно). Молодые люди до 35 лет более склонны соглашаться на переработки, однако их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 25% от нормы, в то время как у сотрудников старшего возраста этот показатель достигает 30%. С увеличением заработной платы растёт и процент работников, трудящихся сверх нормы: среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб., их 47%, а среди тех, кто получает от 100 тыс., — уже 65%.

Среди представителей различных профессий курьеры, специалисты по логистике, маркетологи, фармацевты и экономисты чаще других работают сверхурочно, в то время как операторы колл-центров и юристы делают это реже. При этом по количеству часов, проведённых на работе сверх нормы, лидируют врачи и учителя.

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