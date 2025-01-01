Мошенники начали красть Telegram-аккаунты с помощью игрушек Лабубу
С целью завладения Telegram-аккаунтами злоумышленники начали эксплуатировать популярность кукол Лабубу. По данным компании F6, злоумышленники прибегают к обманным схемам, предлагая игрушку в обмен на положительный отзыв или организуя фальшивые розыгрыши, пишет РИА Новости.
В Telegram появились боты, где Лабубу используется как приманка для фишинговых атак и вовлечения пользователей в сомнительные предприятия.
В одном из сценариев бот предлагает пользователю ввести полученный на телефон код в обмен на отзыв.
Эксперты предупреждают: «В действительности, это код для получения доступа к вашему аккаунту».
Сотрудники F6 также сообщили о создании мошенниками нескольких ботов, имитирующих розыгрыши Лабубу. Условием участия является подписка на определённые Telegram-каналы.
Кроме того, обнаружены многочисленные аккаунты и боты в Telegram, занимающиеся фиктивной продажей игрушек. После получения оплаты «продавец» прекращает всякое общение.
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