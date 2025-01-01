В «Уралкалии» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В этом году в рамках летней оздоровительной кампании для детей сотрудников «Уралкалия» 1088 ребят 7-12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре компании «Уральские самоцветы».

Будет организовано четыре смены. Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. Отдыхающим доступны крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки и студии по интересам, профориентация. Организовано психолого-педагогическое сопровождение.

500 детей 9-15 лет отдохнут в детских оздоровительных лагерях «Дружба» и «Сказка» (Березники).

При оплате путёвки взнос родителей-сотрудников «Уралкалия» составит 20% от полной стоимости. Остальные расходы в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли Пермского края, берёт на себя компания.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Организация летней оздоровительной кампании является для «Уралкалия» одним из приоритетных направлений социальной политики, ориентированным на поддержку семей сотрудников. На финансирование детского отдыха в этом году компания направит более 67,5 млн руб. В ходе кампании дети смогут принять участие в разнообразных спортивных, творческих и образовательных мероприятиях, что поспособствует их всестороннему развитию.





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