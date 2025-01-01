В Перми аннулируют разрешения на используемые не по назначению участки Выявлены десятки нарушений Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

С начала 2025 года в Перми выявлено 30 случаев несоблюдения земельного законодательства на территориях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. Владельцам данных участков были вынесены официальные предупреждения.

Основная часть нарушений касается нецелевого использования земли: на участках осуществлялась торговая деятельность и ремонт автомобилей. Информация об этих нарушениях направлена в Федеральную налоговую службу для возможного применения повышенной налоговой ставки к нарушителям.

Владельцам направлены официальные предостережения о необходимости прекращения нарушений земельного законодательства и приведения участков в соответствие с установленным видом разрешённого использования, заявили представители городского департамента земельных отношений.

Если земельные участки не используются по назначению, городская администрация вправе аннулировать разрешения на их использование.

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