Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны лауреаты премии Перми в сфере культуры Торжественная церемония награждения пройдёт в День города Поделиться Твитнуть

Елена Старостина в спектакле "Гостиница "Центральная"

Театр-Театр

В администрации Перми 29 мая прошло заседание комиссии по присуждению премий в сфере культуры и искусства.

В этом году на соискание премий выдвигались 20 пермских деятелей культуры. По итогам заседания комиссии восемь из них стали лауреатами.

Премия имени русского антрепренёра Сергея Дягилева за лучшую работу в хореографическом искусстве присуждена солисту Пермского балета Сергею Угрюмову за исполнение партии командующего армией Альба-Лонги Луция в балете «Сильвия» (12+).

Премия имени народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актёрскую работу в жанре драматического искусства присуждена заслуженной артистке России, ведущей актрисе Пермского академического Театра-Театра Елене Старостиной за исполнение роли Валентины Александровны, педагога хореографического училища, в спектакле «Гостиница «Центральная» (16+).

Премия имени русского композитора и музыканта Александра Немтина за создание нового художественного произведения в области музыкального искусства присуждена композитору Петру Куличкину за создание симфонической картины для фортепиано с оркестром «Кунгурская пещера».

Премия имени пианиста Юрия Агафонова за высокое исполнительское мастерство в сфере музыкального искусства присуждена солистке Пермской филармонии Гульназ Гариповой за концертную программу «Картинки с выставки» (6+).

Премия имени заслуженного художника России Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства присуждена художнице Елене Симановой за создание арт-объекта «Балерина» в театральном сквере.

Премия имени заслуженного артиста России Георгия Буркова за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии и на телевидении присуждена Льву Евлампиеву, главному лектору и методисту кинолектория «Киноwed» за создание короткометражного художественного фильма «Забор» (16+).

Премия имени исследователя культуры Пермского края, просветителя Николая Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность присуждена Ирине Кулёвой, директору муниципального учреждения культуры «ПермьКонцерт» за создание и проведение фестиваля «Причал» (0+).

Премия имени Людмилы Сахаровой за педагогическое мастерство в сфере искусства присуждена художественному руководителю народного театра танца «Юность» Александре Свинцовой.

Размер городской премии в сфере культуры и искусства составляет 100 тыс. руб. По традиции, глава Перми Эдуард Соснин вручит премии лауреатам в День города 12 июня.

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