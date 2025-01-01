Судебные приставы опечатали магазин «Доброцен» в Перми Решением суда его работа приостановлена на 90 суток Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы, исполняя решение суда, временно прекратили работу магазина «Доброцен», об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Причиной послужили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные в ходе проверки ООО «ПВ-Урал», осуществляющего торговлю продуктами питания в магазине «Доброцен» по адресу: Пермь, ул. Ново-Гайвинская, 44.

Было установлено, что, несмотря на наличие централизованной системы водоснабжения, магазин использует скважину, не имея документов, подтверждающих качество воды. Отсутствует горячее водоснабжение, а часть сантехнического оборудования неисправна. Сточные воды сливаются в выгребную яму, расположенную рядом со зданием. В магазине нет помещений для подготовки продуктов к продаже, а в фасовочном цехе грязно.

Поскольку эти нарушения несут угрозу здоровью и жизни посетителей и персонала, суд признал ООО «ПВ-Урал» виновным в административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ и приостановил продажу продуктов на 90 суток.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Специалисты выехали в магазин, опечатали кассы и двери. Руководство предупреждено об ответственности за неисполнение требований пристава и решения суда. В течение срока наказания будут проводиться проверки сохранности пломб.

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