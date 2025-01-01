База отдыха возле спортцентра «Снежинка» в Прикамье продаётся за 60 млн рублей Все объекты расположены на восьми земельных участках, общая площадь которых составляет 9,4 га Поделиться Твитнуть

база отдыха «Ашатли»

avito.ru

На онлайн-платформе «Авито» появилось предложение о продаже базы отдыха «Ашатли», расположенной в п. Прикамском Чайковского округа. Неподалеку находится Федеральный центр подготовки спортсменов зимних видов спорта «Снежинка». Цена готового бизнеса составляет 60 млн руб.

Согласно объявлению, в состав имущественного комплекса входят: отель площадью 656 кв. м, две бани, шесть домиков для гостей, а также склад для проката лыж, коньков и тюбингов. Все объекты расположены на восьми земельных участках, общая площадь которых составляет 9,4 га. База отдыха может принять до 100 человек одновременно. На территории имеются две канатные дороги, обслуживающие две трассы для тюбингов, которые в настоящее время не функционируют. Вокруг базы проложены лыжные трассы, используемые летом для бега, а поблизости находятся смотровые площадки с живописным видом на Каму.

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