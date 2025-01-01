Единственная социальная столовая в Перми под угрозой закрытия У проекта финансовые трудности Поделиться Твитнуть

Единственная в Перми социальная столовая «Накормим вместе», расположенная по ул. Крупской, 54, находится под угрозой закрытия из-за финансовых трудностей.

По информации соцсетей проекта, столовая существует 4 года, и всё это время заведение работало благодаря грантам. В настоящее время организаторы ждут финансирования — проекту не хватает средств на оплату аренды и коммунальных платежей, заработную плату сотрудникам и закупку продуктов.





За годы существования проекта было выдано более 40 тыс. порций бесплатных горячих обедов для бездомных и пенсионеров.





«Для многих посетителей обед в социальной столовой «Накормим вместе» — порой единственный приём пищи за день. Люди, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией, приходят в социальную столовую, чтобы наконец выдохнуть и набраться сил для того, чтобы и дальше продолжать борьбу за жизнь», — подчеркнули организаторы.





Для помощи пермяки запустили сбор средств на платформе «Планета». Найти реквизиты для финансовой помощи можно в специальной группе ВКонтакте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.