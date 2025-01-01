В Перми начались дорожные работы на улице Горького Ремонт должны завершить в этом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе краевого минстранса, в Перми стартовали дорожные работы на ул. Горького — на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина. Дорогу делают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе работ планируется обновить 550 м улицы, отремонтировать тротуар и бортовой камень, уложить верхний слой асфальта. Также на участке установят новые знаки и нанесут разметку.

Подрядчик уже провёл фрезерование участка от ул. Советской до ул. Ленина и уложил выравнивающий слой асфальта.

Все работы планируется завершить в этом году.

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