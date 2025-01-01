Деканом механико-технологического факультета Пермского политеха стал Михаил Песин Его избрали путём тайного голосования Поделиться Твитнуть

Антон Петроченков и Михаил Песин (справа) / Фото: пресс-служба ПНИПУ

Как сообщили в пресс-службе ПНИПУ, на заседании Учёного совета вуза состоялась процедура выборов декана механико-технологического факультета (МТФ). По результатам тайного голосования эту должность повторно занял доктор технических наук Михаил Песин, который возглавляет факультет с 2020 года.

В ПНИПУ уточнили, что Михаил Песин с отличием окончил механико-технологический факультет Политеха в 1996 году по специальности «технология машиностроения». После этого, в 1999 году, завершил обучение в аспирантуре, а год спустя получил степень кандидата технических наук. В 2018 году стал доктором технических наук.

Профессиональный путь в вузе Песин начал в 2001 году, когда стал работать доцентом кафедры «Инновационные технологии машиностроения». В 2019 году он стал профессором. Кроме того, с 2005 по 2019 год учёный занимал должность первого зама директора Пермской компании нефтяного машиностроения.

В этом году получил второе высшее образование на гуманитарном факультете ПНИПУ по специальности «государственное и муниципальное управление».

За плечами учёного более 260 научных статей, в том числе трёх учебно-методических пособий, трёх патентов на изобретения и одной программы для ЭВМ. Также он курирует 10 аспирантов, дипломные работы магистров и бакалавров по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».

Под руководством Песина была успешно защищена одна кандидатская диссертация.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.