На юге Пермского края в аварии погиб водитель квадроцикла ДТП случилось в Чернушинском округе Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В с. Есаул Чернушинского муниципального округа водитель квадроцикла 1963 г.р. погиб после того, как его транспортное средство съехало в кювет. Авария произошла 30 мая около 23:45.

Как рассказали в Госавтоинспекции Прикамья, пенсионер ехал по ул. Центральной в с. Есаул. В какой-то момент рядом с домом № 72 он не справился с управлением, и его транспортное средство съехало в левый кювет, а затем опрокинулось. В результате аварии водитель получил смертельную травму.

По факту ДТП полиция проводит проверку и устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

В связи с несчастным случаем в ведомстве призывают водителей мототранспорта строго соблюдать ПДД и меры личной безопасности, всегда использовать мотошлем и защитную экипировку.

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