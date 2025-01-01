Для участников СВО из четырёх территорий Прикамья увеличили объём выплат Дополнительные деньги смогут получить в Кунгуре, Октябрьском, Кизеле и Чернушке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сразу в нескольких муниципальных образования Пермского края будет увеличен размер дополнительных единовременных выплат участникам СВО, заключившим контракт с Минобороны РФ.

В частности, 29 мая депутаты думы Кунгурского и Октябрьского округов поддержали решение об увеличении выплаты на 50 тыс. руб. Теперь в Кунгуре её размер составит 150 тыс. руб., а в Октябрьском — 100 тыс. руб.

Аналогичные решения 30 мая приняли в думе Кизеловского и Чернушинского округов. Так, в Кизеле размер выплаты увеличен с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., а в Чернушке со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб., сообщает телегам-канал «На местах».

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