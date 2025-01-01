Александр Новак отметил серьёзные успехи в развитии экономики Пермского края за последние пять лет Вице-премьеру представили научно-технологические центры и продукцию предприятий Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Во время рабочего визита в Пермский край заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак совместно с главой региона Дмитрием Махониным познакомился с продукцией промышленных предприятий Прикамья и работой передовых научно-технологических центров.

В ходе визита вице-премьер посетил Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ), который входит в тройку лучших в России, и один из крупнейших инвестпроектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Прикамье — «Центр исследования керна и пластовых флюидов». Центры работают как единый научный комплекс, совмещая различные методы исследований и ежегодно разрабатывая для промышленности Пермского края более 100 инновационных технологических решений.

Во время встречи Александр Новак и Дмитрий Махонин обсудили экономическое развитие Пермского края. В частности губернатор сообщил, что о итогам 2024 года валовой региональный продукт (ВРП) достиг 2,6 трлн руб. — это на 1,2 трлн руб. выше показателя 2020 года. К 2030 году ВРП должен составить 3,5 трлн руб. В Пермском крае принята стратегия развития малого и среднего предпринимательства, реализуются приоритетные проекты государственного частного партнёрства. Также Дмитрий Махонин рассказал вице-премьеру о ключевых инвестпректах региона, создании высокотехнологичных мест, включая Особую экономическую зону.

Александо Новак отметил серьёзные изменения в развитии экономики региона по самым разным показателям. Кроме того, он сообщил, что сейчас поставлена задача повышать производительность труда, и Пермский край уделяет ей большое внимание.

«Это то, что будет обеспечивать конкурентоспособность Пермского края и нашей страны в целом. Кроме того, у Прикамья есть планы по развитию креативных индустрий. Это, в том числе, возможность для самореализации пермяков. Я уверен, что все задачи будут выполнены и со стороны Правительства мы будем оказывать поддержку», — сообщил вице-премьер.

Дмитрий Махонин поблагодарил Александра Новака за визит в Прикамье, подчеркнув значимость поддержки региона со стороны Правительства РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.