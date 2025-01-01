Алина Наумова В дептрансе Перми рассказали об изменениях в работе общественного транспорта Транспорт переходит на летнее расписание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С воскресенья, 1 июня городской транспорт Перми переходит на летнее расписание. Как отмечает дептранс, это ежегодная практика, вызванная сезонными изменениями пассажиропотока.

Помимо анонсированных изменений, вносятся изменения и в схему движения маршрутов №28 и №29. Маршруты возвращаются к пути следования по ул. Стахановской и п. Декабристов в связи со снижением транспортной загрузки по ул. Стахановской.





С 1 июня также будет скорректировано отправление первого рейса на трамвайном маршруте №5 по выходным дням, с 4 июня по будням изменят некоторые отправления в течение дня на автобусном маршруте №3, а с 7 июня изменения коснутся маршрута №71 по выходным дням. Корректировка работы транспорта связана с обращениями пассажиров для синхронизации с пригородными поездами.





В ведомстве просят пассажиров быть внимательными и следить за расписанием движения. Посмотреть актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт».

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