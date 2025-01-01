Алина Наумова В Перми начался сезон серебристых облаков Явление будет длиться с конца мая до конца июля Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Полищук, https://vk.com/astroclubtelescope

В Пермском крае начался сезон видимости ночных серебристых облаков. Как сообщает астроклуб «Телескоп», явление будет длиться с конца мая и до конца июля и изредка в августе.

Явление можно увидеть на широтах от 43° до 65° как в северном, так и южном полушарии. Наиболее удобное время наблюдения — около полуночи. Серебристые облака или ночные светящиеся облака находятся на высоте около 70-90 км.





«Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере. Для сравнения можно представить, что условная граница космоса — линия Кармана — находится на высоте около 100 километров», — отметили сотрудники астроклуба.





Как сказано в сообщении клуба в соцсетях, серебристые облака — это визуальная граница космоса.





Если проявить настойчивость, то явление можно увидеть «невооруженным глазом», а также сфотографировать серебристые облака на смартфон. Сотрудники астроклуба поделились, что при использовании профессиональной камеры могут получиться наиболее качественные снимки.

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