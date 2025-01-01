Владимир Якушев встретился с активистами «Единой России» Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь генсовета партии посетил региональный исполком «Единой России». Первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев и руководитель исполкома Станислав Швецов показали обновлённые помещения и рабочие места сотрудников.

Во встрече приняли участие сотрудники исполкома, представители регионального совета сторонников партии и активисты «Молодой гвардии Единой России».

Владимир Якушев обсудил с участниками вопросы развития первичных отделений. Он отметил, что первички являются главным звеном, к которому люди обращаются при решении своих проблем и задач. У «Единой России» насчитывается 87 тыс. первичных отделений.

Секретарь генсовета партии акцентировал внимание на том, что 2024 год в «Единой России» был Годом первичных отделений, 2025-й объявлен Годом муниципального депутата. Работа с муниципальными депутатами партии — прямое продолжение взаимодействия с первичными отделениями.

«От муниципальных депутатов очень многое зависит. Иногда они решают простые вопросы, но именно на их решение благодарно реагируют люди. И если мы работаем, постоянно решая такие задачи и поддерживая с людьми диалог, то можем смело претендовать на звание народной партии», — сказал Владимир Якушев.

Он напомнил, что в прошлом году партия поменяла положение о первичках, перезапустила конкурс первичных отделений. Аналогичная мотивация должна появиться и у муниципальных депутатов.

«Только в таком формате мы наладим диалог и реально дадим возможность всей партийной инфраструктуре эффективно работать. Нам необходимо, чтобы все наши первички, местные, региональные отделения, руководящие органы работали как единая команда», — отметил Владимир Якушев.

На встрече с активистами обсудили и вопросы поддержки бойцов СВО и их семей, сбор и отправку гуманитарных грузов, развитие навыков и компетенций у молодёжи, а также другие темы.

Кроме того, Владимир Якушев вручил партийные билеты и значки новым членам «Единой России» — главе Кудымкарского муниципального округа Наталье Сикорской и главе администрации ЗАТО Звёздный Александру Швецову.

В завершение встречи секретарь генсовета партии поблагодарил коллег за совместную работу.

«Мы поделились опытом работы, задали вопросы, получили ценные ответы и наставления. Для нас это очень важное мероприятие», — отметил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае Станислав Швецов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.