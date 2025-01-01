В больницы Прикамья поставляли поддельные респираторы за 65 млн рублей Поставщиков осудили на 7-8 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае вынесен приговор двум руководителям коммерческих организаций, признанным виновными в мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий, сообщает краевая прокуратура.

Суд установил, что в 2020 году с руководителями организаций был заключён госконтракт на поставку медицинских изделий. При его исполнении подсудимые отправили в больницы региона более 600 тыс. поддельных одноразовых респираторов на сумму свыше 65 млн руб.





Ленинский районный суд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).





Суд назначил наказание виновным в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафы от 600 до 700 тыс. руб. Им запрещено заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий, на срок от 3 до 4 лет.





Решением суда также удовлетворен иск прокуратуры Пермского края о взыскании с осуждённых ущерба в региональный бюджет, на имущество которых ранее был наложен арест на сумму свыше 30 млн руб.

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