Энергетики «Т Плюс» с опережением включили горячую воду жителям 78 многоквартирных домов Перми Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выполнили 10% от плана всех обязательных работ по проверке трубопроводов на плотность и прочность. Проверка завершена для части жилого фонда микрорайонов Закамск, Городские горки и Крохалёва.

С опережением двухнедельного срока проведена профилактика в м/р Молодёжный Орджоникидзевского района Перми. Также быстрее включена горячая вода в домах на улицах Газеты «Звезда», Сибирская, Советская, Монастырская. Благодаря оперативным действиям энергетиков профилактика выполнена быстрее для 78 многоквартирных домов и 23 социальных объектов. Готовность жилого фонда к зиме проверяют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Всего до начала следующего отопительного сезона энергетикам предстоит проверить 2056 км теплосетей. С 2 по 6 июня профилактика стартует в м/р Заозерье, Громовский, Островский, Новоплоский. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98 и на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru.

«Гидравлические испытания проводятся поэтапно во всех районах Перми. Технологический процесс предусматривает проверку участка трубопроводов, устранение выявленных повреждений и переход на следующий отрезок теплосети. Приносим горожанам извинения за вынужденные неудобства», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Гидравлические испытания 2-6 июня 2025

ул. Адмирала Ушакова, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 28а, 30;

ул. Байкальская, 7а, 7б, 20, 26а, 29;

переулок Веслянский, 2;

ул. М. Калинина, 50, 52, 60, 60а, 64, 64а, 66, 68, 74;

ул. Адмирала Макарова, 20а, 20/2, 22, 22а, 25, 31, 31а, 34, 34а;

ул. Оханская, 31;

ул. Светлогорская, 3, 3а, 5, 11, 15а, 17, 18, 18а, 19, 21;

ул. Сокольская, 5, 8, 9, 10, 10б, 12, 18, 20, 25, 27, 33, 35;

ул. Судозаводская, 8, 10, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 31;

ул. Камышинская, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 15, 15а, 18, 20, 22, 24;

ул. Буксирная, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 19;

ул. Юнг Прикамья, 3, 11, 14, 25, 27, 35, 37, 39, 41.

ул. Танцорова, 45, 73.

Гидравлические испытания 2-16 июня 2025

ул. 1-я Красноармейская, 41, 41а, 41б, 43;

ул. Н. Краснова, 1, 23, 28, 29а, 32, 34;

ул. Газеты «Звезда», 45, 61, 67;

ул. Успенского, 2а, 4, 5, 6, 7, 9;

ул. Куйбышева, 50, 50а, 52, 54, 54а, 68/1, 68/2, 68/3;

ул. Пушкина, 78, 78а, 80, 84;

ул. Революции, 38, 42, 44, 44а, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 52г, 54, 56а;

ул. Седова, 7;

ул. Тимирязева, 50, 52, 54, 57, 59;

ул. Швецова, 37, 39, 41, 46, 48, 50;

ул. Пионерская, 2, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9;

проспект Комсомольский, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а;

ул. Радистов, 13;

ул. Трясолобова, 65, 67, 69, 94;

ул. Читалина, 10;

ул. Судоремонтная, 21.

Гидравлические испытания 4-18 июня 2025

ул. Островского, 46а, 52, 60;

ул. Тихая, 22, 23;

ул. Рабоче-Крестьянская, 2, 6, 12, 17, 19, 21;

ул. Серединная, 2, 3;

ул. Революции, 7, 9а;

ул. Народовольческая, 3, 3а, 4, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46, 46/3;

бульвар Гагарина, 26, 28, 28а, 30а, 30б, 32, 32а, 32б.

Гидравлические испытания 5-19 июня 2025

ул. Гусарова, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9/2, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;

ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9;

ул. Лодыгина, 16, 18, 20, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 48а, 50, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2, 52а, 52б, 53, 53а, 54, 54/1, 55, 56, 56/1, 57, 61;

ул. Тбилисская, 1, 1а, 1а/2, 1б, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

ул. Солдатова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14а, 16, 17, 17а, 24;

ул. Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48/1, 48/2;

ул. Муромская, 16а, 18, 24а, 26, 28, 32;

ул. Ярославского, 60;

ул. Вижайская, 11, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

ул. Кояновская, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10;

ул. Бородинская, 23, 26, 28;

ул. Никулина, 35, 41, 47;

ул. Таборская, 12, 14, 20, 22, 22а;

ул. Люблинская, 9, 11, 13, 24;

ул. Советской Армии, 37, 47, 45, 49, 51, 60;

ул. Карпинского, 66, 86, 88, 90;

проспект Декабристов, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 22;

ул. Танкистов, 39;

ул. Кавалерийская, 24, 26;

ул. Подводников, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 15а, 17.

Гидравлические испытания 6-20 июня 2025

ул. Промышленная, 110, 111, 113

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