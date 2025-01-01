В Прикамье вагоны сошли с рельсов на станции Чусовая Транспортная прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура / t.me/uraltransprok

Вечером 29 мая на станции Чусовая в Пермском крае сошли с рельсов восемь вагонов с щебнем. Вагоны при этом не опрокинулись, а во время происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

После инцидента задержек движения поездов на путях не было. Количество вагонов, которые сошли с рельсов, не уточняется. Также не сообщается, с каким поездом произошло происшествие.

Фото: Уральская транспортная прокуратура / t.me/uraltransprok

Сейчас Пермская транспортная прокуратура организовала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, как соблюдалось законодательство о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта железнодорожниками.

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