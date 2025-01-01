В Прикамье простились с бойцом СВО Константином Вавилиным Он погиб в январе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Косинского округа

В Косинском округе сегодня проводили в последний путь 38-летнего участника СВО Константина Вавилина. Об этом рассказали местные власти на официальной странице в соцсетях.

Константин родился 30 мая 1986 года. В ноябре 2024-го проходил службу по контракту в зоне спецоперации на территории Украины в звании гвардии рядового в танковом полку.

В начале этого года, 10 января, мужчина погиб при выполнении боевых задач.

В администрации Косинского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Прощание с Константином Вавилиным прошло в п. Кордон (ул. Дружбы, 20). После этого на площади КДЦ в Косе состоялся траурный митинг.

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