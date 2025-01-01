Пермские энергетики напоминают об особом статусе охранных зон теплосетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские энергетики ПАО «Т Плюс» обращают внимание на запрет размещения любых объектов в охранных зонах трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Это расстояние — 3 м в обе стороны от трубы.

Также запрещено парковать автотранспорт возле центральных тепловых пунктов и насосных станций, расположенных вблизи жилых домов, за теплоснабжением которых следят специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Нарушители препятствуют работе спецтехники и мешают проводить летнюю подготовку к отопсезону.

Самовольные постройки и припаркованные с нарушением автомобили препятствуют обслуживанию и ремонту теплосетей. В Перми и других городах присутствия в Пермском крае «Т Плюс» проводит системную работу по устранению объектов, незаконно размещаемых в охранных зонах теплосетей. Такие участки обозначаются специальными табличками, на которые необходимо обращать внимание.

«В настоящее время активно проводится межсезонная подготовка теплосетевой инфраструктуры к зиме. Поэтому призываем граждан не препятствовать этим работам, и не оставлять личный автотранспорт вблизи центральных теплопунктов и мест ремонтов. Также недопустимо размещать любые объекты в охранных зонах теплосетей», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. В случае выявления незаконной парковки вблизи ЦТП и насосных станций вызывается ГАИ и машину эвакуируют на штрафстоянку. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.





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