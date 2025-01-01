Алёна Бронникова В пермском «Магните» из-за антисанитарии запретили продавать продукты на развес В магазине обнаружены грязь, насекомые и гнилые продукты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В магазине сети «Магнит» по ул. Крупской, 67 в Перми суд запретил на 20 дней продавать продукты на развес. «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Пермскому краю сообщает, что причиной стали антисанитария и насекомые в торговом зале.

«Помещение заражено вредителями продовольственных запасов. Живые особи огнёвок летали по торговому залу, отдельные части этих же насекомых — лапки и крылья — обнаружены в контейнерах с конфетами. Под стеллажами с фруктами и овощами были обнаружены гнилые продукты, грязь, пыль и мелкий мусор», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, АО «Тандер», осуществляющее деятельность по розничной продаже пищевых продуктов в «Магните», не установило моечные ванны для мытья торгового инвентаря и тары. По данным УФССП, все эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей. В связи с этим суд признал АО виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ.

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